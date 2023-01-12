قانون سحب الجنسية.. طـــرد قانوني لأصحاب الارض بالبلــطجة!

"الأبارتهايد- إعدام الأسرى- ضم الضفة- سحب الجنسية"، سلسلة طويلة من القوانين تُكملُ بها حكومة كيان الاحتلال العنصرية خطتها للسيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني بكافة السبل المتاحة أمامها، وبسرعة كبيرة ودون كلل أو ملل ووسط صمت دولي حتى الآن لم يرقى للمستوى المطلوب حتى وإن صدرت بعض القرارات الدولية فإنها تبقى دون تأثير كبير على أطول احتلال في العصر الحديث، وبما أن الحكومة الصهيونية الحالية تعتمد في تركيبتها على اليمين المتطرف فإنها بالتأكيد ستعمل على تنفيذ كل يمليه المستوطنون المتطرفون عليها، قبل أن تنقلب الأمور وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويتم تغيير هذه الحكومة الفاشية، بحسب العديد من المختصين.

المختص في الشأن الصهيوني سعيد بشارات، اعتبر أن حكومة نتنياهو التي سنت قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل والقدس، هي حكومة تطبيق قرارات ولا يوجد لديها محددات تلتزم من خلالها بالأعراف في كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال بشارات في تصريحات خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "حكومة نتنياهو وأعضاءها وخاصة سموتريتش وبن غفير ظلت تنمو وتترعرع في جبال الضفة الغربية وتعودت على هذا الأمر، وهي لا تلتزم بأي قوانين ولا مواثيق حتى مع السلطة، موضحاً أنه سيتم إقرار القانون بالقرائتين الثانية والثالثة، لأن الائتلاف الحكومي الذي تقوم عليه حكومة نتنياهو لديه 46 مقعداً فبسهولة سيتم إقرار القانون بجميع القراءات".

وبين أنه لا يوجد هناك أدنى معارضة للقوانين العنصرية التي يتم إقرارها بحق الفلسطينيين، لأن كافة مكونات الحكومة الصهيونية هي من اليمنيين المتشددين وهم مقتنعون بهذه القوانين التي يتم فرضها، ويعتقدون أنهم يحققون مصالح من تشددهم وتطرفهم.

ورأى المختص بشارات، أنه في حال إقرار القانون بالقراءات الثلاث فإنه سيتم الطعن فيه بالمحكمة العليا الصهيونية من جهات يسارية، معتقداً أنه لن يتم إلغاءه لأنه يخدم مصلحة المحكمة العليا، قائلاً :"القانون يقوم على أنه في حال قام أحد الفلسطينيين حاملي الهوية الزرقاء بتنفيذ عملية أو شارك في تنفيذها وتلقى أموال من السلطة فسيتم سحب الجنسية "الإسرائيلية" منه وإبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى غزة".

واعتقد أن من يقوم بكل هذه القوانين العنصرية وإقرارها هم مستوطنون في الأساس فبن غفير من الخليل من تل الرميدة، وسموتريتش يسكن في مستوطنة قدوميم شمال غرب نابلس، منوهاً على أنهم من خلال عمليات البلطجة يقومون بتحويل هذا القانون لخدمتهم لإزالة كافة العقبات التي كان قديماً تعيق سيطرة المستوطنين على الأراضي في الضفة المحتلة.