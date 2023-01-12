محدث بالفيديو والصور شهيد وخمسة إصابات إحداها حــرجة خلال اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين

استشهد شاب، مساء اليوم الخميس، وأصيب 5 أخرين أحدهم بجراح حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب حبيب كميل، متأثرًا باصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأوضحت الوزارة، أنه أصيب 5 شبان آخرين بجراح متفاوتة من بينهم شاب بجراح حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية بجنين المحتلة.

وفي ذات الإطار، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين مساء اليوم، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال وأطلقوا صليات من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المقتحمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه ارتفع عدد الإصابات في بلدة قباطة بجنين إلى إصابتين نتيجة الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.

وقالت سرايا القدس-مجموعات قباطية: "بعون الله وقوته وتوفيقه استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة".

وكانت قد حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قباطية جنوب جنين خلال اقتحامها للبلدة.

بدوره، زعم جيش الاحتلال، أن قوة المستعربين قامت باعتقال الشاب محمد علي كميل 24 عامًا من منزله في بلدة قباطية قرب جنين.





