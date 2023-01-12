بالفيديو وسط اشتباكات عنيفة.. الاحتلال يعتقل شاباً خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، شاباً خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية: قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين مساء اليوم، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال وأطلقوا صليات من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المقتحمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه ارتفع عدد الإصابات في بلدة قباطة بجنين إلى إصابتين نتيجة الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.

وقالت سرايا القدس-مجموعات قباطية: "بعون الله وقوته وتوفيقه استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة".

وكانت قد حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة قباطية جنوب جنين خلال اقتحامها للبلدة.

بدوره، زعم جيش الاحتلال، أن قوة المستعربين قامت باعتقال الشاب محمد علي كميل 24 عامًا من منزله في بلدة قباطية قرب جنين.