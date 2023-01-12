مؤكد: موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة اليوم 2023، يبحث الآلاف من المنتفعين عن موعد صرف شيكات الشؤون وذلك بعد تأجيلها لأشهر عدة فيما يترقب المستفيدين وهم من الفئة الهشة والفقراء صرفها فورًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فريق فلسطين اليوم كتب لكم في هذه المقالة أخر الاخبار عن هذا الموضوع، خاصة بعد تداول أخبار نقلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.

موعد شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

وتعيش غزة أوضاعا معيشية غاية في السوء، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر، وأضحوا يبحثون عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.

موعد الشؤون الاجتماعية غزة

وقرابة الـ 80 ألفاً مستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية من قطاع غزة، و35 الفاً من الضفة الغربية المحتلة، يستعد لصرف الدفعة كاملة من مخصصات ومستحقات الشؤون الاجتماعية للعام الجديد 2023، خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً لمصادر صحفية فلسطينية رجحت أن يتم الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية عقب الانتهاء من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة.





آخر مستجدات الشؤون الاجتماعية

وبالتزامن مع ذلك، فقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ، اليوم الخميس 12 يناير 2023، توضيحًا بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، فقد بينت الوزارة أنه لم يصدر أي حديث من الوزارة بغزة عن تحديد موعد شيكات الشؤون.

صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة 2023

كما بينت الوزارة أن كل التصريحات التي تصدر في الإعلام هي من خلال التنمية ب رام الله وعبر مفوضها بغزة لؤي المدهون، مؤكدة أنه حتى اللحظة لا يوجد معلومات لدينا مؤكدة عن موعد صرف الشيكات، والوزارة بغزة جهة تنفيذية في إرسال الأسماء وما يتعلق بموعد الصرف وآلياتها تتبع للوزارة برام الله.

ونحو 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة المدرجة على برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون"، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة، مؤكد: موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2023

وكان مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، قد كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله، مشدداً على أن التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة، للدخول إلى رابط فحص الشئون الاجتماعية برقم الهوية اضغط هنـــا