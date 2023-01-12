بالفيديو حقيقة إيقاف الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي

حقيقة إيقاف الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي، لا يزال خبر استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي، يتصدر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة السعودية والخليجية بشكل عام، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة في أوساط محبى الشيخ سعود الشريم صاحب الصوت النقي والمحبوب لكافة المصلين وخاصة رواد الحرم المكي، ما زاد من تفاعل خبر استقالة الشيخ سعود الشريم هو تناقل رواد مواقع التواصل أن خبر استقالة الشيخ سعود الشريم جاء بناء على طلب شخصي منه تقدم به الى رئاسة شؤون الحرمين بعد استشارة القائمين على شؤون الأئمة والمؤذنين.

سب إيقاف الشيخ سعود الشريم عن إمامه الحرم المكي

وقبل الكشف عن حقيقة استقالة الشيخ سعود الشريم، سنوضح لكم بعضاً من السيرة الذاتية الخاصة بالشيخ سعود الشريم أمام الحرم المكي، فهو من مواليد 1966 "56 عاماً"، وولد في الرياض بالسعودية ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو قاضي وإمام بالحرم المكي.

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سبب ايقاف الشيخ سعود الشريم

والشيخ سعود الشريم حاصل على درجة البروفيسور في العقيدة والمذاهب المعاصرة، وعين دارس في المعهد العالي للقضاء في 1410 هـ، كما تم تعيينة إمام وخطيب في المسجد الحرام في عام 1412 هـ، في عام 1413عين بأمر ملكي قاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة ، وصدرت الموافقة بتكليفه بالتدريس في المسجد الحرام في عام 1414

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لا نجاة إلا بقلب سليم لا شرك فيه ولا بدعة ولا غل ولا حسد.

قال الخليل (ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) — موقع فضيلة الشيخ : أ.د. سعود الشريم (@salshuraym) January 8, 2023

حقيقة استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي

وحول خبر ايقاف واستقالة الشيخ سعود الشريم من إمامة الحرم المكي، فقد تابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كافة المواقع لتاكد من سبب ايقاف الشيخ سعود الشريم وحقيقة استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامة الحرم المكي، وبعد الرصد والتاكيد تبين لدى فريق العمل أن خبر استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامة الحرم المكي لا أساس لها من الصحة وهو مجرد اشاعات، خاصة وأن المواقع الرسمية الدينية وغيرها لم تكشف أو تعلن أو تؤكد هذه الأخبار والتي تفيد بايقاف الشيخ سعود الشريم عن إمامة الحرم المكي.





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استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي

وضمن مقالنا الذي حمل عنوان حقيقة وسبب إيقاف الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي، سنضع لكم مقطع فيديو بصوت الشيخ سعود الشريم، وأيضا مقطع ثاني يشرح لكم حقيقة استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامه الحرم المكي