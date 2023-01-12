البكري يبحث مع رئيس مؤسسة الأدلاء آلية استقبال حجاج فلسطين بالمدينة المنورة

بحث سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح اليوم الخميس 12-1-2023، مع رئيس مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة الأستاذ حاتم بالي آلية إستقبال حجاج دولة فلسطين في المدينة المنورة والخدمات المقدمة لهم خاصة أثناء الزيارة للمسجد النبوي الشريف ومسكنهم .

وكان حضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة الأدلاء والمدير التنفيذي السيد عزمي حبش والأخ حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار محمود النيرب والأخ محمود حمد مدير عام الحج والعمرة والأخ فضل قنيبي نائب مدير عام الحج والعمرة .

وثمن البكري دور المؤسسة في التعاون أللامحدود مع طواقم بعثة الحج الفلسطينية في إستئجار الفنادق المناسبة وفق أنظمة وتعليمات الإسكان المتبعة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية .

وأكد على حرص وزارة الأوقاف وبعثة حج دولة فلسطين على العمل مبكرا في توقيع إتفاقيات التعاون والخدمات ، واستئجار الفنادق في مواقع وأماكن قريبة من الحرم النبوي الشريف .

وقدم سماحة الشيخ البكري شكره لرئيس ولطاقم المؤسسة على ما يتم تقديمه من خدمة لزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسهيلات المميزة لحجاج دولة فلسطين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من المدينة المنورة .

بدوره أشاد رئيس المؤسسة وطاقم العمل بأداء بعثة حج فلسطين والتزام الحجاج بالإجراءات الميسرة والمنظمة للزوار والحجاج، مبديا أستعداد المؤسسة للتواصل الدائم مع الأخوة في البعثة الفلسطينية لتقديم كافة التسهيلات لهم والتي تضمن لهم التميز في اختيار السكن المناسب .

في نهاية اللقاء تم توقيع محضر اتفاق تعاون بين الطرفين لموسم حج ١٤٤٤ هـ من أجل تنظيم آلية العمل والتعاون وفق الرؤية التي تم الإتفاق عليها.

وفي ذات السياق، التقى سماحة الشيخ البكري والوفد المرافق السيد سامي الوادي المشرف العام على مشروع الهدي والأضاحي التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

وبحث إمكانية التعاون في موسم الحج بالإضافة الى زيادة مستوى التنسيق بمشروع إيصال لحوم الأضاحي لفقراء ومحتاجي دولة فلسطين كونها الجهة المختصة بايصال لحوم الاضاحي الى كافة دول العالم الإسلامي.

وأشار البكري الى ما تم ايصاله من لحوم الإضاحي خلال الأيام الماضية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال سفارة دولة فلسطين في الرياض والقاهرة ، وما كان له من أثر كبير في دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا.