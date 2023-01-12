ما هي أهم علامات إصابة طفلك بالسكري؟

يواجه الكثيرون خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويعد السكري من أكثر الأمراض التي تصيب عدد كبير من الناس حول العالم.

ويرى العديد من المختصين في مجال الصحة والتغذية أن هناك العديد من العلامات التي تدل على إصابة الطفل بمرض السكري، ومن أهم هذه العلامات:

علامات إصابة طفلك بالسكري

- فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المقصود علامة تحذيرية لمرض السكري.

عدم وجود كمية كافية من الأنسولين يمنع الجسم من الحصول على الغلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

عندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم.

- تدهور البصر

يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع 2 في تدهور البصر، حيث يقول الخبراء إنه السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عاما.

والشباب المصابون بالسكري من النوع الثاني، هم أكثر عرضة بـ88 مرة للإصابة باعتلال الشبكية (الأوعية الدموية غير الطبيعية أو نزيف الشبكية).

الشعور بالإرهاق

يشعر الكثير من مرضى السكري بالتعب والخمول أو الإرهاق، بصورة أكثر من المعتاد.

الشعور بالعطش

إذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، وبالتالي يعاني الشخص من العطش الشديد، ويمكن أن يتسبب العطش في احتياج شخص ما بشدة للماء، أو الشعور بالدوار أو جفاف الفم الشديد.

إذا لم تتم إدارة الحالة بشكل صحيح، يمكن أن يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الماء، وبالتالي خلق حلقة مفرغة.

كثرة التبول

من العلامات الشائعة للحالة، الاضطرار إلى زيارة المرحاض أكثر من المعتاد، خاصة خلال الليل.

ويحدث هذا لأن البنكرياس - الذي ينتج الأنسولين - أصبح متعبا لدرجة أنه لم يعد قادرا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، ثم تنتقل هذه المستويات المرتفعة من السكر في الدم إلى البول، في محاولة لطردها من الجسم.