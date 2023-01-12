وفد إيراني يزور الإمارات لبحث المشاريع الاقتصادية

زار وفد ايراني رفيع المستوى دولة الامارات المتحدة برئاسة مهدي صفري مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالت وكالة الانباء الايرانية ان "الوفد الإيراني، ضم مسؤولين في وزارة النفط والطرق، شارك اجتماعا مشتركا مع عدد من المسؤولين في مختلف المراكز الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات".

وتبادل وزير الخارجية الإيراني، أميرعبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجهات النظر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل سفير دولة الإمارات سيف الزعابي، الأسبوع الماضي.