للبشرة والشعر.. فوائد زيت الخروع لا تعد ..!

يبحث الكثير عن فوائد زيت الخروع الذي يعتبر بمثابة إكسير الجمال للشعر والبشرة لما يحتوي عليه من فيتامين E والأحماض الدهنية وحمض الريسينوليك.

وذكر مختصون في مجلة “Woman” النمساوية المعنية بالموضة والجمال، إنّ زيت الخروع يعمل على تغذية الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم فهو يحول دون التقصف والتساقط، فضلا عن أنه يمنح الشعر ملمسا ناعما ومظهرا لامعا يأسر الألباب.

كما يساعد زيت الخروع في الحصول على حواجب ممتلئة ورموش كثيفة ساحرة على غرار رموش الدمية.

ويسعد زيت الخروع يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع شبابا وحيوية؛ حيث إنه يحارب ندبات البثور والهالات السوداء والبقع الصبغية والتجاعيد.

ويوفر زيت الخروع للبشرة حماية من الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية والمؤثرات البيئية الضارة بفضل تأثيره المضاد للأكسدة.

ويعمل زيت الخروع على تقوية مرقد الظفر، ويزود البشرة المحيطة به بالرطوبة الكافية، ما يحول دون تقصف الأظافر ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.