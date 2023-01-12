بيان عرين الأسود : فشل القُوة المقتحمة من الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتلينا أو إعتقالِه

أعلنت عرين الأسود اليوم الخميس 12/1/2023 ، ان مجموعاتها اكتشفت قوة خاصَة تَسَلَلَت إلى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في مدينة نابلس في تمام الساعة ٨:٠٠ من صباح اليوم، وحاصَر أُسود العرين القوة بالقرب من أحد الأفران، وَشَكَلَ الأُسود حَولَ القُوة المقتحمة حِزام ناري كثيف وعبواتٍ ناسِفة مَحليِّة الصُنع من كافة الاتجاهات مُنذ التَسلُلْ وحتى إانسحابِهم وإنسحاب القوة المساندة.

وأكدت مجموعات عرين الأُسود فشل من الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتلي عرين الأُسود أو إعتقالِه ، كما شاركَ بالاشتباك مقاتلون من كافِة المناطق والفصائِل المُسَلحة، فطوبى للبنادق المشتبكة ولا أبقى الله بُندقية لا تعرف بوصلتها ولا تفكر بالاشتباك.

بسم الله الرحمن الرحيم

"ارْجِع إلَيْهم فلَنَأْتِيَنَّهُم بجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِها ولنُخْرِجَنَّهُم مّنها أذلةً وهم صاغرون"

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

اكتشفت مجموعات عرين الأسود قوة خاصَة تَسَلَلَت إلى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في مدينة نابلس في تمام الساعة ٨:٠٠ من صباح اليوم، وحاصَر أُسود العرين القوة بالقرب من أحد الأفران، وَشَكَلَ الأُسود حَولَ القُوة المقتحمة حِزاما ناريا كثيفا وعبواتٍ ناسِفة مَحليِّة الصُنع من كافة الاتجاهات مُنذ التَسلُلْ وحتى انسحابِهم وانسحاب القوة المساندة، كما تُؤكِد مجموعات عرين الأُسود فشل القُوة المقتحمة من الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتلي عرين الأُسود أو اعتقاله. كما شاركَ بالاشتباك مقاتلون من كافِة المناطق والفصائِل المُسَلحة، فطوبى للبنادق المشتبكة ولا أبقى الله بُندقية لا تعرف بوصلتها ولا تفكر بالاشتباك.

حَربكم معنا طويلة وخسائركم كثيرة بإذن الله إنها حرب استنزاف.

وسنرى من سيحاصر من؟