نادي الأسير : أكثر من 170 معتقلاً في صفوف المواطنين منذ بداية العام

أعلن نادي الاسير اليوم الخميس 12/1/2022 ، ان الاحتلال اعتقل أكثر من "170" مواطناً في الضفة والقدس منذ بداية العام أي خلال 12 يوماً.

وبين نادي الاسير ان الاعتقالات شهدتها بعض البلدات والمخيمات ومن ابرزها بلدة بيت أمر/ الخليل، ومخيم الدهيشة، ومخيم قلنديا.

وأوضح ان الاعتقالات الليلة الماضية طالت (14) مواطنًا، وهم من بين (25) مواطنًا جرى اعتقالهم الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم، واُستشهد خلالها سمير أصلان (41 عامًا)، وهو والد المعتقل الفتى رمزي أصلان، إضافة إلى اعتقال الفتاة سجى عبد الرحمن جابر من الخليل، حيث جرى اعتقالها بعد يوم من هدم منزل عائلتها.