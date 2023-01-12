بالفيديو شاهد عيان : هذا ما حدث في البلدة القديمة بنابلس اليوم !

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
12 يناير 2023
شاهد عيان.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

شاهد عيان : هذا ما حدث في البلدة القديمة بنابلس اليوم !

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات