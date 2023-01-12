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بالفيديو
شاهد عيان : هذا ما حدث في البلدة القديمة بنابلس اليوم !
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
12 يناير 2023
شاهد عيان : هذا ما حدث في البلدة القديمة بنابلس اليوم !
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