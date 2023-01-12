أمريكا: عطل غامض بأنظمة الحاسوب يؤخر رحلات الطيران

قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس 12/1/2023، أن عطل غامض في أنظمة الحاسوب تسبب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل أن تعلن إدارة الطيران الفدرالية استئناف الحركة تدريجيا ورفع الحظر عن إقلاع الطائرات.

فيما ذكرت سلطات إدارة الطيران، أن حركة الطيران الطبيعية بدأت تعود تدريجيا في أنحاء أمريكا، وإن العمل لا يزال جاريا للوقوف على سبب هذه المشكلة.

وكانت الإدارة قد طلبت من شركات الطيران تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.