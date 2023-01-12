كتيبة نابلس: استهداف تجمعات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية ..ومشاهد تُعرض بعد قليل

أعلنت كتيبة نابلس اليوم الخميس 12/1/2023 ، عن استهداف استهداف «حاجز يره» بصليات من الرصاص، بالإضافة الى استهداف «نقطة جرزيم» .

وتابعت الكتيبة انها استهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

فيما يلي البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ"

..::بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس::..

استهداف تجمات وقوات الاحتلال على الحواجز العسكرية

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس سـ10:45 من استهداف «حاجز يره» بصليات من الرصاص كما تمكن مجاهدونا من استهداف «نقطة جرزيم» سـ 11:08 واستهداف قوات الاحتلال على «حاجز حوارة» ســ11:30 بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة نابلس