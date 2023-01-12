الذكرى العشرون لاستشهاد الشهيد حازم فنون

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت خليل الرحمن على موعد مع فارسها حازم عدنان فنون بتاريخ 6 يوليو 1977م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس المدينة.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغره فكان يشارك في فعاليات الحركة، كما شارك في فعاليات الانتفاضة والمواجهات مع قوات الاحتلال التي كانت تقتحم مدينته، ثم تدرج في العمل إلى أن أصبح أحد مجاهدي سرايا القدس حيث شارك في عدد من عمليات إطلاق النار صوب قوات الاحتلال على الطرق الالتفافية لمدينة الخليل.

شهيدٌ على طريق القدس: بتاريخ 12 يناير عام 2003م، كان فارسنا حازم فنون على موعد مع الشهادة، بعد أن خاض اشتباكًا مع قوات الاحتلال قرب أحد معسكرات جيش الاحتلال في منطقة بيت كاحل انتهى بارتقائه مقبلاً غير مدبر.