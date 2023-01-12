فيديو للاشتباكات العنيفة لحارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:18 ص
12 يناير 2023
اشتباكات.PNG
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