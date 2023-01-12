بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 12/1/2023، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى ومدن في الضفة والقدس، تخللها مواجهات عنيفة استشهد على إثرها الشاب سمير أصلان من قلنديا.

وخلال حملة الاقتحام الواسعة بالمخيم، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 18 مواطنًا بينهم أسرى محررون،.

اعتقالات الخميس ١٢/١/٢٠٢٣

١. المحرر أسامة نعيم حمد- مخيم قلنديا شمال القدس

٢. المحرر شفيق عواد- مخيم قلنديا

٣. المحرر معتصم عواد- مخيم قلنديا

٤. المحرر كريم أبو لطيفة- مخيم قلنديا

٥. المحرر إيهاب أبو لطيفة- مخيم قلنديا

٦. الفتى آدم بدران- مخيم قلنديا

٧. أدهم عواد- مخيم قلنديا

٨. رمزي أصلان- مخيم قلنديا

٩. إياد مطير- مخيم قلنديا

١٠. أحمد امطير- مخيم قلنديا

١١. كمال أبو غويلة- مخيم قلنديا

١٢. علي زايد- مخيم قلنديا

١٣. مصطفى الجوري- مخيم قلنديا

١٤. محمد صلاح الجوري- مخيم قلنديا

١٥. محمود جلهم- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٦. أحمد جلهم- مخيم الدهيشة

١٧. بكر قوار- بيت لحم

١٨. حسين علي زماري- قلقيلية

١٩. علي خالد حمد- مخيم قلنديا