اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 12/1/2023، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى ومدن في الضفة والقدس، تخللها مواجهات عنيفة استشهد على إثرها الشاب سمير أصلان من قلنديا.

وخلال حملة الاقتحام الواسعة بالمخيم، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 14 مواطنًا بينهم أسرى محررون، وهم: المحرر أسامة حمد، والمحرر شفيق عواد وشقيقه معتصم، والمحررين كريم وإيهاب أبو لطيفة، والفتى آدم بدران، وأدهم عواد، ورمزي أصلان، وإياد مطير، وأحمد مطير، وكمال أبو غويلة، وعلي زايد، ومصطفى الجوري وشقيقه محمد.