سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن لحظة بلحظة مباشر، انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكية، حيث بات يصرف الدولار الأمريكي في الأسواق والبنوك وشركات الصرافة، والسوق السوداء بنحو 32 جنيهاً لأول مرة في التاريخ، وهو ما يمكن أن يستعدي السلطات المصرية للتدخل، كون التضخم على الأسعار سيكون سيد الموقف في الجمهورية المصرية.

الدولار كم جنيه مصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن لحظة بلحظة مباشر، وكشفت شاشات البنوك المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وكذلك شاشات التداول المختلفة، إضافة إلى تجار العملات في السوق السوداء عن انخفاض تاريخي على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بعدما وصل سعر الدولار أكثر من 32 جنيها مصرياً، وهو ما يجعل الناس يتوافدون لشراء الجنيه المصري بشدة، لاسيما أصحاب العملة الأمريكية كونها فرصة تاريخية لهم، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الدولار كم جنيه مصري اليوم.





بث مباشر سعر الدولار في مصر الآن

بث مباشر سعر الدولار في مصر الآن، انخفاض سعر الجنيه المصري في مصر يعني أن هناك تضخما جديداً على الأسعار للمستهلكين في مصر، حيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار للمستهلكين بنحو 22%، وهو ارتفاع كبير نظراً للمستوى المعيشي للعائلات في مصر، حيث يسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم، 30.05 جنيه للشراء و30.10 جنيه للبيع، بينما قفز في البنك التجاري المصري ليصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري إلى 30.70 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

بث مباشر | سعر الدولار في مصر وفق بيانات البنوك المحلية بث مباشر | سعر الدولار في مصر وفق بيانات البنوك المحلية Posted by ‎العين الإخبارية‎ on Wednesday, January 11, 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن مباشر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن مباشر، ومنذ أيام يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الارتفاع حتى وصل إلى سعر تاريخي، حيث بات يصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 32.11 جنيه للشراء و32.15 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار في مصر، وذلك وفقا للبيانات الظاهرة على شاشات البنوك المحلية، سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الآن لحظة بلحظة مباشر.