سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس 12-1-2023 .. هبوط

سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الخميس 12-1-2023 ، حيث سجل سعر العملة الصعبة (الامريكي) امام الجنبية هبوطا حادا عند مستوى 29.74 للدولار الواحد وهذا الأمر تسبب في حالة من الارباك عند التجار والمواطنين ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على السعر الجديد بخصوص هذا الموضوع الذي بات حديث الاعلام والشارع وسط خشية من الجميع من الانخفاض اكثر واكثر وعن أحداث المعلومات فهي على النحو التالي :

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 12-1-2023

أولا: عند مستوى 29.05 جنيه للشراء وسجل للبيع 29.15 جنيه، فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول.

ثانيا: عند مستوى 28.85 جنيه للشراء، وسجل للبيع 28.95 جنيه فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري.

ثالثا: عند مستوى 28.51 جنيه للشراء و28.55 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي.

أسعار العملات في مصر اليوم

رابعا: عند مستوى 28.35 جنيه للشراء و2945 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي.

خامسا: عند مستوى 27.63 جنيه للشراء 27.69 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي .

سادسا: عند مستوى 29. جنيه للشراء، 29.6 جنيها للبيع فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي.

سابعا: عند مستوى 29. جنيه للشراء، 29.5 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار في بنك مصر.

ونواصل معكم تقديم سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر ، ثامنا: وعند مستوى 29.4 للشراء، وسعر البيع 29.7 جنيه فقد سجل سعر الدولار اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي.

تاسعا: وعند مستوى 27.7 جنيه للشراء 29.7 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي .

عاشرًا: وعند مستوى 30.11 جنيه للشراء 29.15 جنيه للبيع فقد سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 و18

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,029 شراء 2,086

عيار 22 بيع 1,860 شراء 1,912

عيار 21 بيع 1,775 شراء 1,825

عيار 18 بيع 1,521 شراء 1,564

عيار 14 بيع 1,183 شراء 1,217

عيار 12 بيع 1,014 شراء 1,043

الاونصة بيع 63,089 شراء 64,866

الجنيه الذهب بيع 14,200 شراء 14,600

الكيلو بيع 2,028,571 شراء 2,085,714

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,794 جنيه $60.41

سعر الذهب عيار 22 1,644 جنيه $55.38

اسعار الذهب عيار 21 1,570 جنيه $52.86

اسعار الذهب عيار 18 1,345 جنيه $45.31

سعر الذهب عيار 14 1,046 جنيه $35.24

سعر الذهب عيار 12 896.97 جنيه $30.21

سعر الذهب عيار 9 672.73 جنيه $22.66

اسعار أوقية الذهب 55,792 جنيه $1,879

اسعار جنيه الذهب 12,558 جنيه $422.91

اسعار كيلو الذهب 1,793,941 جنيه $60,415

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 يناير 1,672 1,463 1,254 975.43 836.08

9 يناير 1,661 1,454 1,246 969.03 830.59

8 يناير 1,633 1,429 1,225 952.86 816.73

7 يناير 1,630 1,426 1,222 950.76 814.93

6 يناير 1,634 1,429 1,225 952.89 816.76

5 يناير 1,605 1,405 1,204 936.41 802.64

4 يناير 1,578 1,381 1,184 920.71 789.17

3 يناير 1,465 1,282 1,099 854.59 732.50

2 يناير 1,451 1,270 1,088 846.49 725.56

1 يناير 1,450 1,269 1,088 845.85 725.01