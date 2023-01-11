"شرطة تل أبيب" تتجهز بالهراوات والخيول لمواجهة تظاهرة ضد حكومة نتنياهو  

أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل آلاف المتظاهرين "الإسرائيليين" إلى تل أبيب نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في مظاهرة يسارية أخرى ضد الحكومة الجديدة.

ووفق القناة العبرية، فإن الشرطة "الإسرائيلية" لا تستخف بحجم التظاهرة والعدد المتوقع من المتظاهرين، مشيرة إلى أن الشرطة تستعد لأن تكون عنيفة مثل التظاهرات اليسارية العنيفة في الماضي.

وقالت القناة14: "تأخذ الشرطة في الحسبان أن المظاهرة قد تخرج عن نطاق السيطرة، ولهذا السبب، عندما تخرج المظاهرة عن السيطرة، ستفكر في استخدام الهراوات والخيول وغيرها من وسائل تفريق المظاهرات، وعلى عكس المظاهرات السابقة، هذه المرة سيكون المسؤول عن المنطقة هو قائد منطقة تل أبيب، وسيتم نشر مئات من رجال الشرطة تحت قيادته"