 "حزب إسرائيلي" يقدم التماسا ضد قانون لـ"بن غفير" للمحكمة العليا

قدم حزب العمل "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، التماسا ضد "قانون بن غفير" إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية".

ووفق ما أوردته موقع "زمان يسرائيل" العبرية، فقد جاء في الالتماس أن "إيتمار بن غفير يقيم لنفسه شرطة سياسية تعمل وفق مشيئته، تعتقل متظاهرين، ترسل سيارات رش المتظاهرين بالمياه وتحطم حرية معسكرنا بالتعبير".

وأوضح الموقع العبري: "الالتماس حول التعديلات على "مرسوم الشرطة" تشكل تغييرات في النظام التي من شأنها أن تحول "إسرائيل" إلى أن تكون "دولة شرطة"، يصبح فيها هذا الجهاز قوة مسلحة في خدمة جهات سياسية".