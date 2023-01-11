حكومة نتنياهو تضع  لمواجهة غلاء المعيشة في "إسرائيل"..!

⁨أعلنت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عن خطتها لمواجهة غلاء المعيشة في "إسرائيل".

وذكرت القناة العبرية، أن الخطة تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، في الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا).

وتشمل خطة حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" 4 إجراءات رئيسية:

1. تجميد رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) لمدة عام.

2. إلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، (خفض سعر اللتر بعشرة أغورات).

3. خفض الارتفاع الذي طرأ على أ سعار الكهرباء بنسبة 70%.

4. خفض الارتفاع الذي طرأ على سعر المياه بنسبة 70%.