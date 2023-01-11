موقع عبري: "بن غفير" تجاوز صلاحياته بإصداره تعليمات للشرطة ضد المتظاهرين

أفاد موقع "زمان يسرائيل" العبري، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، تجاوز صلاحياته لدى إصداره تعليمات للشرطة بما يتعلق بحرية التظاهر والاحتجاج.

ووفق الموقع العبري، فإنه في حال تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذه التعليمات، فإن المحكمة ستقبلها بدون شك، حتى لو تم إخراج "حجة عدم المعقولية" عن القانون، لأن "هذه المسألة لا تتعلق بالمعقولية وإنما بالصلاحية""

وفي وقت سابق، قال بن غفير، خلال لقائه مع قيادة الشرطة، إن "السياسة التي أقودها هي السعي للمواجهة مع الذين يخرقون القانون. وأنا أؤيد المظاهرات وحرية التعبير، لكن رأينا أيضا مسا شديدا بالديمقراطية وتحريضا ضد الوزير ياريف ليفين، وإغلاق شوارع"، في إشارة إلى المظاهرات ضد حكومة بنيامين وخاصة المظاهرة في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، مساء السبت الماضي.

وأضاف بن غفير: "يجب اعتقال الذين يغلقون شارعا والذين يقومون بأعمال شغب. ونعم لحرية التعبير وللافتات، لكن حرية التعبير لا تعني حرية الانفلات".