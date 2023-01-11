قرار "إسرائيلي" بهدم منزل عائلة أسير من قلقيلية

أصدرت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بهدم منزل عائلة الأسير يونس هيلان من بلدة حجة قضاء قلقيلية.

وفي وقت سابق، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الشاب يونس هيلان في بلدة حجة شرق قلقيلية، وأخذت مقاسات له تمهيدًا لهدمه.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب "هيلان" منفذ عملية الطعن في قرية الفندق قرب قلقيلية، وأخذت مقاساته ورسمت خرائط له، تمهيدًا لهدمه.

وفي أعلن الاحتلال في وقت سابق، عن مقتل المستوطن الذي أصيب في 25 أكتوبر الماضي في عملية طعن بقرية الفندق قضاء قلقيلية.

وبعد ساعات من وقوع عملية الطعن، آنذاك أعلن الاحتلال اعتقال منفذ عملية الطعن الشاب يونس هيلان من قرية الفندق؛ وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية.

ويتعمد الاحتلال انتهاج سياسة هدم منازل منفذي عمليات المقاومة تحت إطار "العقاب الجماعي"، في حين تتصاعد وتيرة تصدي المقاومة للاحتلال في مدن الضفة وفلسطين المحتلة.