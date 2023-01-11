الآن.. مشاهدة بث مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم على يلا شوت و  HD beIN Sport بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم على يلا شوت و HD beIN Sport في منافسة على نصف نهائي كأس السوبر الاسباني 2023 ، وعلى ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية ستنظم هذه المباراة النارية الذي بدأ الالاف من المتفرجين في الوصول إليه استعدادًا من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد التي تنظم لأول مرة في المملكة العربية السعودية ولقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه السطور التي تضمن لكم تشكيلة الفريق المارينغي الذي تحمس في هذه المواجهة من أجل الفوز وكل ما عليك الان هو المتابعة للسطور بحذافيرها وهي التالي :

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر اليوم

وفي تمام الساعة الحادية بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعلى موقع يلا شوت وهو على الرابط هنــــــــــــــــــــا ستشاهدون هذه المباراة النارية التي سيعلق عليها المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي وعن باقي المعلومات التي نتحدث عنها والمهمة فهي التالي .

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا تويتر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا حتى يتمكن كافة المتابعين من كافة الفئات العمرية وهم من عشاق الكرة المستديرة الساحرة مع الاهل والاحباب بكل اريحية لمشاهدتها حيث وضعنا لكم أيضا ترددات هذه القناة في السطور التي تلي هذه الفقرة .

الموعد الأربعاء 11 يناير 2023. التوقيت 9.00 القاهرة، 10.00 مكة المكرمة و11.00 أبوظبي. الملعب استاد الملك فهد الدولي. القناة الناقلة SSC1 HD. المعلق فهد العتيبي.

مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا في مباراتهم القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم المستديرة وهي :

أولا: في خط الهجوم يضم كل من : رودريجو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور .

ثانيا: أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : داني سيبايوس (كامافينجا)، توني كروس ، لوكا مودريتش .

ثالثا: وفي خط الدفاع يضمن كل من : أنطونيو رودريجو (خيسوس فاليجو)، إيدر ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي .

رابعا: وفي حراسة المرمى ويضمن كل من: ديبو كورتوا.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كاس السوبر الاسباني 2023

وعن الإجابة عن تساؤل موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف كاس السوبر الاسباني ، فإنه سوف تنطلق الأربعاء 11-1-2023 على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ومسقط ، وعن القنوات الناقلة فهي التالي .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا HD