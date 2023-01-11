NOW.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن اليوم الأربعاء 11-1-2023 - مباشر ريال مدريد ضد فالنسيا في كاس السوبر الاسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن اليوم الأربعاء 11-1-2023 بجودة HD في نصف نهائي كاس السوبر الاسباني حيث ستنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية العربية السعودية والعاشرة بتوقيت العاشرة المملكة العربية السعودية حيث قام فريق فلسطين اليوم في وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي تم توزيعها على المنصات الرقمية كافة التي من خلالها ستتعرفون على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر حيث يستعد الملايين من المشاهدين من مختلف انحاء دول المنطقة في متابعتها والتعرف على الفائز فيها وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة حيث يتطلب منكم ضبطتها على الرسيفر وعن باقي التفاصيل فهو .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

وفي تمام الساعة الحادية بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعلى موقع يلا شوت وهو على الرابط هنــــــــــــــــــــا ستشاهدون هذه المباراة النارية التي سيعلق عليها المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي وعن باقي المعلومات التي نتحدث عنها والمهمة فهي التالي .

البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا حتى يتمكن كافة المتابعين من كافة الفئات العمرية وهم من عشاق الكرة المستديرة الساحرة مع الاهل والاحباب بكل اريحية لمشاهدتها حيث وضعنا لكم أيضا ترددات هذه القناة في السطور التي تلي هذه الفقرة .

تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا في مباراتهم القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم المستديرة وهي :

أولا: في خط الهجوم يضم كل من : رودريجو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور .

ثانيا: أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : داني سيبايوس (كامافينجا)، توني كروس ، لوكا مودريتش .

ثالثا: وفي خط الدفاع يضمن كل من : أنطونيو رودريجو (خيسوس فاليجو)، إيدر ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي .

رابعا: وفي حراسة المرمى ويضمن كل من: ديبو كورتوا.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كاس السوبر الاسباني 2023

وعن الإجابة عن تساؤل موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف كاس السوبر الاسباني ، فإنه سوف تنطلق الأربعاء 11-1-2023 على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ومسقط ، وعن القنوات الناقلة فهي التالي .

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا HD