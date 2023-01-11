أمنستي تدين قرار الاحتلال بحظر رفع الأعلام الفلسطينية شرعنة للعنصرية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:57 م
11 يناير 2023
منظمة العفو الدولية
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أدانت منظمة العفو الدولية، امنستي فرض الاحتلال قيود على رفع الاعلام الفلسطينية في الأماكن العامة.

و قالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذا الحظر هو اعتداء على الحق في الجنسية و حرية التعبير و حرية التجمع السلمي.

و استنكرت المنظمة في بيانها القرار الذي أصدره ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكومة الاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يعتبر العلم الفلسطيني بأنه رمزاً لـ "الإرهاب".

و بحسب البيان، فإن لإسرائيل تاريخاً طويلاً في قمع العلم الفلسطيني الذي كان رمزاً للوحدة و مقاومة الاحتلال على مدى عقود من الزمن.

و بحسب بيان، فإن اجراء الاحتلال هذا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لإسكات المعارضة وتقييد الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي يتم تنظيمها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية".

 

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