الشؤون المدنية تبلغ باستشهاد الشاب "سند سمامره" برصاص الاحتلال بالخليل

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة "حفات يهودا" جنوب الخليل

وأبلغت وزارة الصحة، من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامره من الظاهريه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وزعم الاحتلال، اليوم الأربعاء، إصاية مستوطن "إسرائيلي" بجروح خطيرة، إثر عملية طعن قرب مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل.

وبحسب ما تسمي منظمة "انقاذ بلا حدود الاسرائيلية"، فأن مستوطنا اصيب بجراح خطيرة، اثر تلقى المستوطن عدة طعنات في الرأس والرقبة".