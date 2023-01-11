رابط البث المباشر قناة بي ان  سبورت لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا HD في كاس السوبر الاسباني 2023

رابط البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بجودة HD في نصف نهائي كاس السوبر الاسباني والتي ستنطلق بعد اقل من ساعة من كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة اليوم الاربعاء 11-1-2023 والتي تم نشرها على العديد من المنصات الرقمية الخاصة بالموقع ، وفي هذا التوقيت بدأ الالاف من المتفرجين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية في التوجه إلى ملعب استاد ملعب الملك فهد الدولي حيث يريد هؤلاء من مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا مباشرة والتعرف على الفائز لا سيما ان الفريقين الاسبانيين قد استعدوا لها من قبل أيام من أجل تحقيق الانتصار الكاسح وعن التفاصيل فهي .

البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا هنـــــــا حتى يتمكن كافة المتابعين من كافة الفئات العمرية وهم من عشاق الكرة المستديرة الساحرة مع الاهل والاحباب بكل اريحية لمشاهدتها حيث وضعنا لكم أيضا ترددات هذه القناة في السطور التي تلي هذه الفقرة .

تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا في مباراتهم القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم المستديرة وهي :

أولا: في خط الهجوم يضم كل من : رودريجو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور .

ثانيا: أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : داني سيبايوس (كامافينجا)، توني كروس ، لوكا مودريتش .

ثالثا: وفي خط الدفاع يضمن كل من : أنطونيو رودريجو (خيسوس فاليجو)، إيدر ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي .

رابعا: وفي حراسة المرمى ويضمن كل من: ديبو كورتوا.

بث مباشر ريال مدريد وفالنسيا الآن

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الاسباني

وعن الإجابة عن تساؤل موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف كاس السوبر الاسباني ، فإنه سوف تنطلق الأربعاء 11-1-2023 على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ومسقط ، وعن القنوات الناقلة فهي التالي .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم