محكمة حيفا تدين مواطنًا بتهمة قتل الفنان "شفيق كبها"

أدانت محكمة حيفا، اليوم الأربعاء، المواطن خالد جبارين من أم الفحم بتهمة قتل الفنان الشعبي شفيق كبها (53 عاما)، من كفر قرع، في جريمة إطلاق نار بالقرب من مدينة أم الفحم، وقعت في 23 تشرين الأول أكتوبر عام 2013.

ووفق المصادر المحلية، من المقرر أن تعقد جلسة أخرى للمحكمة، يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما طلبت النيابة العامة من المحكمة، في جلسة اليوم بإنزال عقوبة الحبس المؤبد على المدان بجريمة قتل كبها.

وذكرت أم المتهم "جبارين" نفى ما نسبته إليه النيابة، وقال "أنا واثق بأنني بريء. لم أقتل وكل ما قيل بحقي هو كذب وافتراء".

وكان المدان خارج السجن، واليوم فقط تقررت إدانته بالقتل العمد.

واعتقل "جبارين" من قاعة المحكمة خلال تواجده مع الحضور في الجلسة بتهمة القتل العمد، حيث كان خارج السجن قبلها.

وحسب لائحة الاتهام، فقد تعقب المدانين "كبها" خلال مجريات انتخابات السلطة المحلية، بينما كانا يستقلان دراجة نارية.