"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء11/1/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (12 يناير).

وفي تصريح صحفي، بينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2023/1) هنـــــــا، داعية المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت الوزارة أنها اعتباراً من الكشف القادم لن يسمح بتأخر أي مسافر عن موعد سفره المعلن من قبل الهيئة، مطالبة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.