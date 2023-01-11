صورة اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة، ظهر اليوم الأربعاء11/1/2023م، بين مقاومين وقوات الاحتلال، قاعدة سالم العسكرية "الإسرائيلية"غرب جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وفي نشر أولي، قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن عملية إطلاق نار دون وقوع إصابات في شمال الضفة الغربية؛ حيث أطلق فلسطينيون النار على حاجز سالم التابع لحرس الحدود وانسحبوا من المكان، ورد جنود العدو بإطلاق النار، وتم العثور على 57 غلاف مقذوف هناك".

وبينت إذاعة الاحتلال أن قوات الاحتلال بدأت في البحث عن المنفذين.

ونشرت اذاعة الاحتلال صورة من مكان تبادل إطلاق النار ، لـ" غلاف الرصاص" أو مايعرف بـفوارغ الرصاص.



