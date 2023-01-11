الأسير أسامة السعدي يتنسم عبير الحرية

أكادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس، عن الأسير المجاهد أسامة محمود سليمان السعدي (23 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 26 شهرًا و17 يومًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/10/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أسامة السعدي ولد بتاريخ 21/05/2000م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر أسامة السعدي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.