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بالفيديو
عنصران من شرطة الاحتلال يقتحمان المصلي القبلي بالمسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:10 م
11 يناير 2023
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