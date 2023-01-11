حملة في كندا لمطالبة الرئيس بمقاطعة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"

طالبت حملة تواقيع في كندا شملت أكثر من ألف مواطن كندي، الرئيس جاستن ترودو، بمقاطعة الحكومة اليمينة "الإسرائيلية" المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأكدت الحملة التي انطلقت في كندا، أن حكومة نتنياهو أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ "إسرائيل"، ويشكل أعضاؤها المتطرفون تهديدا حقيقيا وفوريا لسلامة وأمن الفلسطينيين.

وعبر الموقعون على الحملة، عن استيائهم وغضبهم من تهنئة الرئيس الكندي لنتنياهو، قائلين: "شعرنا بالغضب لرؤية الحكومة الكندية تهنئ نظام إسرائيل اليميني المتطرف الجديد، دون أي ذكر لتطرفه أو خططه المقلقة لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني".

وأصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية، في أيار/مايو الماضي، قراراً يعتبر ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.

وقالت الوكالة في حكمها :"إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل "حدود إسرائيل" المعترف بها دوليا، فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة."