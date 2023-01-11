أمريكا ترفض انتهاكات الاحتلال في القدس والتوسع الاستيطاني

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 11/1/2023، عن رفضها للانتهاكات "الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، والتوسع الاستيطاني وعمليات الضم التي تقوم بها "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية .

وأكد السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" توم نايدس، أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم فى القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين".

وقال توم نايدس، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية:"إن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

كما أعرب نايدس، عن رفض أمريكا لقيام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.