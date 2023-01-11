ابتعد عن هذه الأطعمة في الشتاء .. المخبوزات والألبان ابرزها

أوصى علماء الصحة والطب خلال دراسات متعددة من بعض الأطعمة الغير ملائمة لجسم الانسان خلال فصل الشتاء بالرغم من التوصية المستمرة على تناولها في الفصول الأخرى.

ونقدم لكم بعض الأطعمة الغير ملائمة لجسم الانسان :

المخبوزات

من الأفضل أن نبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على قدر عال من الدهون والكربوهيدرات والسكر، وخاصة ان تناول أطعمة ذات نسبة عالية من الدهون المشبعة إلى تراكم الدهون في جسم الإنسان، في حين لا يقوم الناس بجهد بدني كبير خلال فضل الشتاء

الألبان:

الزبادي يؤدي إلى زيادة كثافة المخاط الموجود في جسم الإنسان، وهو أمر يزيد من معاناة الشخص المصاب بالبرد أو السعال ، والشخص الذي يكثر من منتجات الحليب في هذا الفصل، معرض بشكل أكبر لنزلات البرد.

الخضار النيئة:

فصل الشتاء، ليس من الملائم أن تأكل الخضار غير مطبوخة ، بالرغم من ان والخبراء ينصحونك على مدار العام بأن تحرص على تناولها

الجسم بحاجة الى بذل طاقة أكبر حتى تهضم هذه الخضار النيئة، في حين أننا نحرص في الشتاء على حفظ الطاقة وعدم هدرها قدر الإمكان.

فواكه الصيف

تناول الفواكه في فصل الشتاء يعني أنها محفوظة في الثلاجات منذ وقت طويل، وهو أمر غير صحي ، ومن الأفضل أن نبتعد عن بعض الفواكه، في فصل الشتاء مثل الفراولة والتوت، لأنه وقتها الطبيعي هو الصيف.