مهجة القدس تنعى والد الشهيد أكرم عقيلان

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة عقيلان الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة الحاج محمود محمد أحمد عقيلان (أبو أشرف)

والد الشهيد أكرم محمود عقيلان.

وقد وافته المنية مساء أمس الثلاثاء 17 جمادي الآخر 1444 هـ الموافق 10/01/2023م؛ بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عن عمر يناهز (85) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد أكرم عقيلان ولد بتاريخ 31/03/1980م، وكان متزوج ولديه بنت؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 11/02/2004م.