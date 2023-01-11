مجدداً: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء 11/1/2023، اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

جدير بالذكر، أن المستوطنين يقتحمون المسجد بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، في ظل قرارات وإجراءات يحاول فرضها أتيمار بن غفير الوزير الصهيوني المتطرف.

صى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

جدير بالذكر، أن المستوطنين يقتحمون المسجد بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، في ظل قرارات وإجراءات يحاول فرضها أتيمار بن غفير الوزير الصهيوني المتطرف.