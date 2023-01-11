تقرير : زيادة وفيات الأطفال في العالم والتطعيمات أحد الأسباب  

كشف تقرير أممي أن 5 ملايين طفل حول العالم توفوا في 2021 قبل سن 5 أعوام ، وهو مقلق على الرغم من التقدم الذي أحرز على هذا الصعيد.

وبين التقرير إلى "تفاوتات هائلة" في معدلات وفيات الأطفال تبعاً للمناطق والدول التي يولدون فيها ، معتبرةً أن تقرير يكشف الأسباب التي تقف خلف حالات الوفاة الأمراض المعدية، بما في ذلك الالتهابات الرئوية والإسهال والملاريا.

وبين التقرير أن هذه الوفيات كان بالإمكان "تجنّبها إلى حدّ كبير" لو توفّرت رعاية أفضل عند الولادة وتأمّنت المكمّلات الغذائية اللازمة وأتيح لهؤلاء الأطفال تلقّي اللّقاحات الضرورية، إلا أن جائحة كوفيد-19 عرقلت حملات التطعيم المنتظمة ممّا حرم مليوني طفل إضافي من تلقّي اللّقاحات الأساسية في 2021 مقارنة بعام 2020.

وسلط التقرير الضوء على أن 59 مليون طفل وشاب توفوا قبل عام 2030، وفقدان ما يقرب من 16 مليون طفل بسبب الإملاص (ولادة الأطفال ميتين)، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية".