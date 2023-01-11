الساعة التاسعة: مناورة عسكرية "إسرائيلية" مفاجئة شمال فلسطين

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إطلاق مناورة عسكرية مفاجئة اليوم الأربعاء 11/1/2023، شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأفاد وسائل إعلام عبرية نقلاً عن جيش الاحتلال، أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا، في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وذكر جيش الاحتلال بأن المناورة العسكرية تبدأ اليوم لمدة ساعتين من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة صباحا فقط، مشيرا إلى أن تلك المناورة العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزءا من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.

وتشمل المناورة، تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعا على الحدود اللبنانية، حيث يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.