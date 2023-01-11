بكم سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين والسوق السوداء اليوم الأربعاء الموافق 11-1-2023 ، وضمن خطتنا في فريق فلسطين اليوم الاخباري يقوم في صبيحة كل يوم في كتابة مقالة نشرح ونقدم فيها سعر صرف الدولار في لبنان حتى يتمكن كافة المواطنين والمستثمرين والمهتمين في جميع انحاء هذا البلد العربي ونكرر هذه الإجابات حول سعر الدولار يوميا مع كل صباح كون ان هذه العملة العالمية الصعبة مصدر رئيس لتحديد الصرف امام الليرة ويتعامل معها الملايين من الأشخاص والتجار وغيرهم وبالإضافة إلى ذلك ارفقنا لكم في ثنايا السطور مقطع فيديو يوضح تلك الأسعار بطريقة مبسطة للغاية ويترتب عليكم بعد ذلك سوى القراءة حتى ان تصلوا الى النهاية .

سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين اليوم الأربعاء 11-1-2023

وفي شرح هذه الإجابة حول سعر صرف الدولار في لبنان عند الصرافين اليوم فهي على النحو التالي : وفي وقت سابق حدد مصرف لبنان المركزي تحديد السعر واعلن عبر بيان انه قرر تبنّي سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، اعتباراً من الأول من فبراير 2023.

وأشار المصرف اللبناني حينها إلى أن قراره الهام حول تحديد سعر الدولار امام الليرة اللبنانية جاء ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر الدولار امام الليرة اللبنانية في صيرفة اليوم

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم الإجابة الحقيقية عن سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية اليوم في صيرفة وجاءت عند مستوى 38 ألف ليرة لبنانية.

بكم سعر الدولار في مصرف لبنان اليوم

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول هذا الموضوع ، وعند مستوى ثمانية آلاف ليرة مقابل الدولار جاءت هذه التسعيرة الرئيسية الجديدة من قبل مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديداً للسحب من الودائع الدولار ، وعن سعر صرف الدولار في السوق السوداء فقد جاء التالي.

سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان اليوم

وبحسب مصادر مطلعة فقد اكدت ان سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية في السوق السوداء جاء اليوم وفقا للتالي ، عند مستوى خمسة واربعون الفا وسبعمائة ليرة لكل دولار أمريكي في المقابل وصل السعر عند الشراء إلى 46 ألف ليرة .

سعر الذهب في لبنان اليوم

وجاء عند متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 92,022 ليرة $60.42

سعر الذهب عيار 22 84,354 ليرة $55.39

اسعار الذهب عيار 21 80,521 ليرة $52.87

اسعار الذهب عيار 18 69,017 ليرة $45.32

سعر الذهب عيار 14 53,680 ليرة $35.25

سعر الذهب عيار 12 46,011 ليرة $30.21

اسعار أوقية الذهب 2,861,870 ليرة $1,879

اسعار جنيه الذهب 644,166 ليرة $422.96

اسعار كيلو الذهب 92,021,538 ليرة $60,421

سعر الذهب في لبنان عيار 21 اليوم

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

9 يناير 91,579 80,133 68,685 53,421 45,789

8 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

7 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

6 يناير 91,024 79,648 68,269 53,098 45,512

5 يناير 89,827 78,601 67,372 52,400 44,914

4 يناير 90,826 79,474 68,120 52,982 45,413

3 يناير 90,008 78,759 67,507 52,505 45,004

2 يناير 88,759 77,666 66,570 51,776 44,380

1 يناير 89,367 78,198 67,027 52,131 44,684

31 ديسمبر 89,368 78,198 67,027 52,131 44,684



