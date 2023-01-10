شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 11/1/2023، استقراراً، في السوق المحلي والمالي، لذا نحرص على أن نقدم سعر الذهب في الأردن، بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24، 22، 21، 18، 14، 12)، فأسعار الذهب في الأردن تختلف عن اليوم السابق من حيث البيع والشراء.

نحن في موقع "فلسطين اليوم الإخبارية"، حريصون على عرض أي تغيير في أسعار الذهب اليوم في الأردن مع المصنعية بمحلات الصاغة، والآن مع جدول مفصل لـ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 وفقًا لما صدر عن (النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات) في المملكة الأردنية.

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء بدون إضافة المصنعية (تكاليف الدمغ)، حيث أن السعر المعروض هو سعر جرام الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 11/1/2023، داخل بورصة الذهب ويتم إضافة المصنعية بناءً على الضريبة المضافة للقطعة المباعة، لذا، فإن سعر بيع الذهب في الأردن في حالة الاستعمال هو بالطبع أقل من سعر شراء الذهب اليوم في الأردن بحالته الجديدة.

وحدة الذهب دينار أردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 42.69 دينار $60.19

سعر الذهب عيار 22 39.13 دينار $55.17

اسعار الذهب عيار 21 37.36 دينار $52.67

اسعار الذهب عيار 18 32.02 دينار $45.14

سعر الذهب عيار 14 24.90 دينار $35.11

سعر الذهب عيار 12 21.35 دينار $30.09

اسعار أوقية الذهب 1,328 دينار $1,872

اسعار جنيه الذهب 298.85 دينار $421.34

اسعار كيلو الذهب 42,692 دينار $60,190