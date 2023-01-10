حدث في مصر: قتل زوجته والتقط سيلفي مع جثتها وهدد بقتل بناته

فاجعة في مصر، تسبب فيها زوج قتل زوجته بطريقة بشعة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز بناته الثلاث، وهددهن بالقتل، والتقط صورة "سيلفي" مع زوجته المغدورة.

قد أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على قاتل زوجته في محافظة الدقهلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب قيامه باحتجاز كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن".

وأفادت الوزارة، أن التحقيقات كشفت أن القاتل قام بذبح زوجته من الرقبة، وأغلق الشقة على نفسه وبناته، حاملا سلاحا أبيض، وهدد بقتلهن، فيما التقط القاتل صورة سيلفي مع جثة المغدورة، وأرسلها لأهلها.

وقالت وسائل إعلام مصرية:" إن أحد الجيران قال إن خلافات نشبت بين الزوجين، وإنهما انفصلا سابقا، قبل أن يتم جمعهما معا مرة أخرى، مشيراً إلى أنه قام ببث مباشر على فيسبوك، بعد الجريمة، وكان يتحدث والرأس مفصولة عن جسد الزوجة.