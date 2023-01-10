بيروت: تجمّع العلماء المسلمين يُحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

أحيا تجمّع العلماء المسلمين، الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، باحتفال تأبيني، في العاصمة اللبنانية بيروت، تضمّن عرض شريط مصوّر عن حياة الشهيد القائد قاسم سليماني، وكلمات أشادت بمزايا الشهيدين القائدين قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس.

وشارك في الاحتفال، ممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وشخصيات سياسية وعلمائية، فضلاً عن أعضاء التجمّع.

وشهد الحفل عرض شريط مصوّر عن حياة الشهيد القائد قاسم سليماني، يستذكر أهم محطاته في الجهاد والمقاومة، كما تضمّن كلمات من وحي المناسبة، أشادت بمزايا الشهيدين القائدين قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس.

من جهته، أكّد رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين، الشيخ غازي حنينه، أنّ القيادة بالنسبة للمسلمين هي حركة يومية في الحياة الخاصة والعامة، وأنّ الغرب عجز عن زحزحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ثوابتها في دعم القضية الفلسطينية، ومقاومة الشعوب المستضعفة.

ولفت الشيخ حنينه، الى أنّ بصمات الشهيد القائد قاسم سليماني، نجدها في مقاومة الشعب الفلسطيني، في الضفّة الغربية المحتلة، كما إستذكر الشيخ حنينه، جهود الشهيد سليماني في مواجهة التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، من المنطلق الإسلامي الذي أرساه الإمام الخميني (قدس).

وأكّد الشيخ حنينه، أنّ المشروع الاسلامي للشهيد سليماني، يشكّل صورة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي تدافع عن المستضعفين من شعوب الأمة، وفي مقدمهم الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.