التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام فالنسيا في نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني 2023

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد أمام فالنسيا في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كاس السوبر الاسباني 2023 ، وفي هذا الاطار يقوم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على تشكيلة مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي ستشهد اقوى المباريات في هذا الدوري الممتاز الذي يتابعه الملايين من الأشخاص حول العالم وبالإضافة إلى ذلك حرصنا كل الحرص في هذه المقالة على وضع تردد القنوات الناقلة وموعد انطلاقها ونشير إلى أن الفريق يقوم قبل أي مباراة بساعات عدة ينشر مقالات عدة عنها تتضمن فيها كافة المعلومات كما هو مع مباراة الريال الهامة وعن تفاصيلها فهي على النحو التالي:

تشكيل فريق ريال مدريد أمام فالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيل فريق ريال مدريد امام فالنسيا في مباراتهم القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم المستديرة وهي :

وفي خط الهجوم يضم كل من : رودريجو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور .

أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : داني سيبايوس (كامافينجا)، توني كروس ، لوكا مودريتش .

وفي خط الدفاع يضمن كل من : أنطونيو رودريجو (خيسوس فاليجو)، إيدر ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي .

وفي حراسة المرمى ويضمن كل من: ديبو كورتوا.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وعن الإجابة عن تساؤل موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف كاس السوبر الاسباني ، فإنه سوف تنطلق الأربعاء 11-1-2023 على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ومسقط ، وعن القنوات الناقلة فهي التالي .

القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وفالنسيا