حماس: معادلة المقاومة التي بناها الشهيد سليماني كانت موجهة لفلسطين والقدس

أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء 10/1/2023، أنّ بوصلة الشهيد القائد قاسم سليماني كانت واضحة باتجاه في فلسطين، وأنّه نظم كلّ القوى في المنطقة لتكون معركتها واحدة باتجاه القدس وفلسطين.

وشدد حمدان، خلال الاحتفال الذي نظّمه تجمّع العلماء المسلمين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، في العاصمة اللبنانية بيروت، على أنّ معادلة المقاومة التي بناها الشهيد سليماني، في المنطقة كانت موجّهة نحو القدس وفلسطين.

وقال حمدان:" إنّ القلق الحقيقي عند الاعداء، ناتج عن أنهم يسمعون صوت نعل الشهيد سليماني حول حدود فلسطين، وهو كان يسعى لبناء هذه المعادلة، ونظّم كل القوى في المنطقة لتكون معركتها واحدة".

وأكّد حمدان، أنّ أثر هذه المعادلة نجدها اليوم في مقاومة الشعب الفلسطيني، في مقابل القلق الاسرائيلي والأميركي، مشدداً على أن الوفاء للشهيد سليماني، يتم من خلال الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر بتحرير المسجد الأقصى المبارك.