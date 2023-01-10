غاز الكربون يقتل 17 شخصاً في الجزائر بحثاً عن التدفئة من البرد

قتل مساء اليوم الثلاثاء 10/1/2023، 17 شخصاً في الجزائر بعد التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحثاً عن التدفئة من البرد.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية، أنه تم العثور على تسعة أشخاص من العائلة نفسها متوفين مساء الإثنين في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالي 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع "فيسبوك".

وتتكون العائلة من الأب والأم وخمسة أولاد وضيفين.

كما توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف ليل الإثنين الثلاثاء جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقا للحماية المدنية.

وأوضحت الحماية، أن شخصين توفوا كذلك اختناقاً بالغاز مساء الاثنين في مستغانم (شمال غرب)، بحسب المصدر نفسه.

ويضطر السكان بسبب الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيام الأخيرة في الجزائر إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، مما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

وكانت الحماية المدنية حذرت من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.