للوزن والجسم والوجه.. نصيحة مهمة لتناول التين المجفف على الريق..!

ينصح الكثيرون من المختصين بتناول التين، حيث يعتبر فاكهة مفيدة جدًا، ففوائد التين المجفف بشكل خاص مختلفة، أهمها تأثيره على ضغط الدم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

فوائد التين المجفف

ويعتبر فوائد التين كثيرة، منها أنه يحافظ على كثافة العظام، ويعد مصدر جيد للحديد

يعد جيد لمرضى السكري، ويقي من الأمراض المزمنة، ويحسن البشرة، ويسيطر على الكوليسترول .

لكن للتين المجفف فوائد على الريق، فهو يحارب السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة المسببة للأورام السرطانية، كما يخفف من حدة ضغط الدم والمساعدة على تنظيم وحدة ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، ويساعد على حماية العديد من الأمراض الخطيرة مثل القلب، ويساعد على الشعور بالشبع لاحتوائه على الألياف الغذائية مما يقلل الشعور بالجوع، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين "س".

وللتين المجفف فائدة كبيرة مع زيت الزيتون للقولون، فهو يقي من الأمراض السرطانية وخاصة سرطان القولون بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية في التين المجفف يعزز صحة القولون، ويساعد زيت الزيتون في تخفيف أعراض الأمعاء الالتهابي، ويساعد زيت الزيتون والتين المجفف على التخلص من السموم الضارة، ويساعد على تنشيط الأمعاء.

كما أن هناك فوائد التين المجفف لزيادة الوزن، فلديه القدرة على كسب بعض الكيلوغرامات بطريقة صحية وبسيطة ودون تناول اي من الأطعمة المليئة بالدهون والمواد الضارة.

فوائد التين المجفف للامساك، فيعد التين المجفف غني بالألياف التي من الممكن يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، كما أنه غني بفيتامين "B6" الذي من الممكن أن يسهل عملية الهضم بشكل مباشر.

ومن أضرار التين المجفف، أنه يسبب حدوث إسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، ويحتوي التين على مادة الاتكس الطبيعية ومن الممكن أن تسبب حساسية لبعض الأشخاص.